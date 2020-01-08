【專訪】思想變開通 張可頤隨時閃婚 (20:37)

50歲張可頤在內地開設製作及經理人公司提拔新人，首個簽約成為旗下歌手的，是18歲華裔女生陳涵林（Karen）；為了這個「親生女」，張可頤重操故業，再次進入錄音室跟Karen合唱歌曲《風給的約定》。歌曲講述戀愛、失戀故事，她們以兩個不同階層的女人唱出心聲，張可頤說：「我用自己經歷去唱，Karen就唱得開朗、年輕，大家唱出來感覺不同，任何人都適合聽。」

談到感情生活，張可頤的情史不多，1994年參加港姐是由男友董波提名，拍拖多年因聚少離多分手。之後，她跟音樂人陳容森交往，當年男方亦是其經理人，可惜未能開花結果。2003年，張可頤拍攝樓盤節目認識金融才俊曾安邦，最終分手收場。近年張可頤都是過著單身生活，感情未有著落。

現在張可頤榮升老闆，她不擔心工作影響找對象。她認為緣來沒法擋，人大了亦變開通，揚言隨時閃婚，「外國好流行，以前我未睇通，思想好傳統，媽媽教落要了解清楚才結婚，後來覺得行不通，只要找到一個對象談得來、可以生活就結，點解要淡如清水才結呢？有些感情就是因了解而分開，倒不如在最甜蜜時結婚」。

至於18歲的Karen則未接受閃婚，並透露自己目前單身，仍然未有男朋友。

欲知專訪詳情，請留意明天（1月9日）明報娛樂版。

（即時娛樂）