「垃圾清」離巢告別《愛‧回家》 與龍力王感情線無疾而終 (16:40)

周梓盈在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演龍力蓮秘書「譚可清（垃圾清）」，她早前在社交平台宣布因合約問題離開無綫。周梓盈演出的相信是最後一集《開心速遞》日前播出，講述龍力蓮（林淑敏飾）見細佬龍力王（李偉健飾）對垃圾清關懷備至，便想撮合二人，卻發現垃圾清結識了新男友。豈料，垃圾清的新男友突然提出分手，龍力蓮尾隨追問原因，從而發現垃圾清行為古怪，疑被靈體纏身。龍力蓮、送水輝（許家傑飾）等商討後展開調查，得知龍力王與垃圾清相約看流星雨，龍力蓮擔心龍力王會被亡魂附身，聯同送水輝及KC（歐瑞偉飾）阻止，才發現兩人只是在排戲，虛驚一場。

垃圾清與龍力王在劇中的感情線仍未開始，便因為周梓盈離開無綫而無疾而終。周梓盈在社交網上載垃圾清與龍力王在沙灘看流星雨的劇照，留言︰「雖然我們最後沒有走在一起，但阿清會把和你們美好的事都留在心，有緣再見。#愛回家開心速遞 #我的鬼神男友 #垃圾清 #龍力王」李偉健轉發照片，留言︰「無奈唏噓惜別天...」許家傑、林淑敏也留言讚周梓盈演得好，林淑敏還對周梓盈說︰「我哋江湖見💕。」

（即時娛樂）