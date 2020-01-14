【《乜代宗師》首映】被子華搞喊 劉心悠難忘地獄式操肌  (23:28)

【今晚直擊】黃子華第二部自編自導自演電影《乜代宗師》，安排於賀歲檔上映；不過，近日有網民質疑《乜》是合拍片而呼籲罷睇，故子華拍攝短片澄清，自爆今次賣樓籌拍此片，維護創作空間。子華今晚率領劉心悠、許紹雄、周家怡、C君等演員出席《乜代宗師》首映禮，其間，他主動談到「賣樓拍戲」論出街後，收到網友鼓勵，感動得流了兩秒眼淚，並叫大家不用太擔心他，因他尚有一間住所。至於他右手受傷戴上護腕，是因拍攝動作場面引致兩處骨折，需要時間養傷。

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子華又答謝台前幕後減片酬參與製作，其中更點名讚心悠賣力演出，「我當初找她演拳手，因為知她有運動天賦，聽講她跑馬拉松，後來發現她用艱苦訓練才令自己冇肌肉，連半下掌上壓都做不到，但她為了這部戲，收平人工，大家講個信字，仲被我折磨了半年，操肥再練肌肉，每周集訓3日，每日4至6小時，拍戲打到手攣受傷，由嬌滴滴變肥妹，再打到殘廢，我中間陪她練過兩小時，都嘔白泡差點要死」。在旁的心悠聞言有點激動，喊了近10分鐘。子華又表示很佩服她在電影煞科後仍然操肌，為了在首映上騷背肌：「她真的好黐線。」心悠說：「我好珍惜合作機會，右腳傷了用左腳，左手傷了用右手，一早答應了不放棄，就不放棄！」

劉心悠重提地獄式集訓感觸大，自言要付出好大努力，才可在短時間內帶出拳手感覺，「當初一下掌上壓都做唔到，憑乜演拳手，現在可以做到100下，我的終極目標想打低集訓老師，不想浪費訓練」。她自爆操練期間曾增磅十幾磅，肥腫難分，現在練到有兩塊腹肌。

（即時娛樂）