【專訪】對香港亂局感受深 張兆輝寄語活在當下 (22:45)

現年56歲的張兆輝，於1982年投考第11期無綫電視藝員訓練班，同期畢業的還有梁朝偉、周星馳、歐陽震華、吳鎮宇等。出道初期，張兆輝演出的都是跑龍套小角色，直到1986年分別於《神勇CID》及《黃金十年》兩劇擔任男一，2002年拍竣《雲海玉弓緣》後離巢無綫；2011年獲TVB邀請回巢拍攝處境劇《結‧分@謊情式》，之後再次離開；2017年又回歸演出《全職沒女》、《使徒行者2》及《性在有情》，事隔3年，他助陣演出新劇《黃金有罪》。

除了拍劇，張兆輝亦有不少電影作品，包括《大隻佬》、《大事件》、《黑社會》等，其中2014年主演的《恐怖在線》帶挈他榮獲兩個美國影展的最佳男主角殊榮，首次做電影男主角即成為雙料影帝。去年底，他憑電影《催眠‧裁決》奪得《澳門國際電影節》的最佳男配角。

入行38年、多次進出無綫，眼見公司近年裁員、換血、減少製作並不意外，張兆輝認為是個定律，「我入行至今都見到是這個模式，人來人去，可能你留幾十年，我就來回3、4次」。他反而對香港自去年起陷入亂局，感受頗深，寄語要活在當下，為自己作打算。「香港很大不同，但人都要生活，要一路向前看，該做就做，不該做就不做，人過了一段時間就要為自己打算一下。我現在會享受一下，欣賞好東西，過埋個人生。」

欲知張兆輝專訪詳情，請留意明天（1月18日）明報娛樂版。

（即時娛樂）