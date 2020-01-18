【勁歌總選】20首金曲誕生 周柏豪《讓愛高飛》膺金曲金獎 (19:48)

【今日直擊】無綫《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》今日於電視城內舉行，20首新鮮出爐金曲順利誕生，計有周柏豪《讓愛高飛》、周柏豪《最後召集》、鄭俊弘《選擇善良》、泳兒《野木蘭》、譚嘉儀《今宵多珍重》、菊梓喬《逆光飛翔》、菊梓喬《鋼鐵有淚》、菊梓喬《心有不甘》、吳若希《每段愛還是錯》、吳若希《愛情無價》、吳浩康《船頭尺》、戴祖儀《天光前分手》、許靖韻《逆流成河》、胡鴻鈞《為愛冒險》、吳業坤《和懷念講再見》、王灝兒《逃生門》、曾樂彤《永恆少年》、連詩雅《孤身走》、 洪卓立《鬚根》及譚嘉儀《Can You Hear》。當中周柏豪主唱的《讓愛高飛》，更成為今年勁歌的金曲金獎。

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（即時娛樂）