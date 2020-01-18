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【勁歌總選】《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》得獎名單 (20:03)

文章日期：2020年01月18日

【今日直擊】無綫《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》今日於電視城內圓滿結束，得獎名單如下：

最受歡迎男歌星：周柏豪

最受歡迎女歌星：菊梓喬

勁歌金曲金獎：周柏豪《讓愛高飛》

最佳演繹男歌星：胡鴻鈞

最佳演繹女歌星：菊梓喬

人氣王大獎（男歌星）：王浩信

人氣王大獎（女歌星）： 吳若希

最佳舞台演繹組合金獎：天堂鳥

最受歡迎新人獎：劉子碩、李靖筠、林穎彤

最佳唱作新人獎：林家謙

最佳國語歌曲金獎：谷婭溦《今宵多珍重》

年度最佳進步獎：林穎彤（金獎）、孫慧雪（銀獎）、羅凱鈴（銅獎）

傑出表現獎：鄭融（金獎）、石詠莉（銀獎）、趙慧珊（銅獎）

最佳唱作歌手金奬：羅力威

最受歡迎網絡歌星：譚嘉儀

最佳原創歌曲金獎：王浩信《愛不起》

勁歌金曲唱片銷量大獎：菊梓喬《但願人長久》、周柏豪《All About Love 關於愛》、鄭俊弘《星光》、石詠莉《Moving Forward》、黎瑞恩《V Touch 感動》

首次出版歌手優秀銷售專輯：羅凱鈴《90+90》 

勁歌金曲獎：

周柏豪《讓愛高飛》

周柏豪《最後召集》

鄭俊弘《選擇善良》

泳兒《野木蘭》

譚嘉儀《今宵多珍重》

菊梓喬《逆光飛翔》

菊梓喬《鋼鐵有淚》

菊梓喬《心有不甘》

吳若希《每段愛還是錯》

吳若希《愛情無價》

吳浩康《船頭尺》

戴祖儀《天光前分手》

許靖韻《逆流成河》

胡鴻鈞《為愛冒險》

吳業坤《和懷念講再見》

王灝兒《逃生門》

曾樂彤《永恆少年》

連詩雅《孤身走》

洪卓立《鬚根》

譚嘉儀《Can You Hear》

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（即時娛樂）

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