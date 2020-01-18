【勁歌總選】《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》得獎名單 (20:03)
文章日期：2020年01月18日
【今日直擊】無綫《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》今日於電視城內圓滿結束，得獎名單如下：
最受歡迎男歌星：周柏豪
最受歡迎女歌星：菊梓喬
勁歌金曲金獎：周柏豪《讓愛高飛》
最佳演繹男歌星：胡鴻鈞
最佳演繹女歌星：菊梓喬
人氣王大獎（男歌星）：王浩信
人氣王大獎（女歌星）： 吳若希
最佳舞台演繹組合金獎：天堂鳥
最受歡迎新人獎：劉子碩、李靖筠、林穎彤
最佳唱作新人獎：林家謙
最佳國語歌曲金獎：谷婭溦《今宵多珍重》
年度最佳進步獎：林穎彤（金獎）、孫慧雪（銀獎）、羅凱鈴（銅獎）
傑出表現獎：鄭融（金獎）、石詠莉（銀獎）、趙慧珊（銅獎）
最佳唱作歌手金奬：羅力威
最受歡迎網絡歌星：譚嘉儀
最佳原創歌曲金獎：王浩信《愛不起》
勁歌金曲唱片銷量大獎：菊梓喬《但願人長久》、周柏豪《All About Love 關於愛》、鄭俊弘《星光》、石詠莉《Moving Forward》、黎瑞恩《V Touch 感動》
首次出版歌手優秀銷售專輯：羅凱鈴《90+90》
勁歌金曲獎：
周柏豪《讓愛高飛》
周柏豪《最後召集》
鄭俊弘《選擇善良》
泳兒《野木蘭》
譚嘉儀《今宵多珍重》
菊梓喬《逆光飛翔》
菊梓喬《鋼鐵有淚》
菊梓喬《心有不甘》
吳若希《每段愛還是錯》
吳若希《愛情無價》
吳浩康《船頭尺》
戴祖儀《天光前分手》
許靖韻《逆流成河》
胡鴻鈞《為愛冒險》
吳業坤《和懷念講再見》
王灝兒《逃生門》
曾樂彤《永恆少年》
連詩雅《孤身走》
洪卓立《鬚根》
譚嘉儀《Can You Hear》
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