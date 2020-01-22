【送豬迎鼠】林耀聲恨演反派 岑珈其 盧鎮業學做樹醫生 (22:25)

送豬迎鼠，Dumb Youth四子林耀聲、岑珈其、盧鎮業（小野）與黃溢濠跟大家拜早年。Dumb Youth是由導演麥曦茵所創立的多媒體及經理人公司，四子在過去一年於演藝工作上各有發揮，岑珈其參與ViuTV的《教束》獲不少劇迷喜愛，他演「不老騎士」會長，到近來《黑市》單元「地縛靈」演一名有陰陽眼的地產經紀都獲不少人讚賞。他經常演學生角色，卻不擔心被定型，他說：「每一個角色都是屬於角色自己，即使是學生都會有不同背景，例如《烈日當空》肥毛、《非同凡響》珈豪都同《教束》麥浩賢好唔同。而且我去年最感恩是大家都好喜歡《教束》，因為這劇能夠給一點鼓勵予大家。」新一年，他想挑戰做導演！

黃溢濠參與ViuTV的劇集與旅遊節目演出外，又參與電影拍攝，其中一部是拳擊電影，又演反派角色。他說：「雖然這兩個作品出現的場口不算多，但是令我更相信吸引力法則。因為自己不想被局限於做某些角色，所以一直希望向動作方面進發，開闢更多角色路向。」

小野參加麥曦茵導演的《花椒之味》演出，被更多影迷注意，《叔‧叔》中他演袁富華的兒子，內心戲也很多。他說最難忘是開拍前導演安排圍讀，他身邊是袁富華，對面是太保和區嘉雯，幾位前輩的聲演令他大開眼界。新一年小野更計劃與岑珈其報讀冷門的樹藝課程，他們想創作一部關於樹醫生的劇，所以相約一起報讀。

林耀聲去年拍攝電影《入鐵籠》把肌肉鍛練得愈來愈結實，他因此愛上打拳。一直以來都演正氣、乖巧角色的他，最想演出反派奸角：「因為我經常被人說我樣子太正氣，想挑戰如果我演反派奸角會怎樣。」

（即時娛樂）