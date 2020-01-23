【馬德鐘飲蜥蜴湯】葉璇拍內地節目被迫食蟲 吞蟋蟀即嘔 (13:44)

武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，今日早上10時起「封城」，武漢市公交、地鐵、渡輪、長途客運將暫停運營，並呼籲市民若無特殊原因，不要離開武漢，經機場、火車站離開武漢的通道暫時關閉。國家衛健委高級專家組組長、中國工程院院士兼國家呼吸系統疾病臨牀研究專家鍾南山，指疫情集中在武漢兩個區，兩區內都有大型海鮮市場，當中有相當多野味，通過野生動物傳染人類的可能性較大，可能是竹鼠、獾之類。

葉璇在微博呼籲禁絕食野味，回憶曾被製片人要求在鏡頭前吃來歷不明的竹鼠、蝙蝠，拒食就被指是不敬業耍大牌。翻查資料，葉璇5年前曾跟與馬德鐘、黑人等拍攝內地綜藝節目《今天吃甚麼》，眾人拍攝時被要求品嘗昆蟲、蝙蝠、竹鼠等另類美食。

葉璇在節目中雖然堅持拒食竹鼠等野味，但也被迫吃下竹蟲、蟋蟀，她被嚇至花容失色，雖然吃下蟋蟀後已立即飲水，也當場嘔吐了出來。她事後曾表示︰「吃了一輩子都不會吃的東西。我一直叫自己勇敢一點，可是軟軟的蟲子在我嘴巴蠕動然後爆裂，好恐怖、好崩潰。回酒店之後我馬上刷牙，但還是刷不掉那種感覺。」

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另一集就見馬德鐘跟中美混血演員隋凱炮製蜥蜴湯，馬德鐘煮完後試飲。葉璇煮竹鼠，隋凱因挑戰失敗要食炸蝙蝠。葉璇炮製的竹鼠料理就內地藝人薛佳凝含淚吞下。

（即時娛樂）