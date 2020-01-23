【有片睇】方健儀分享口罩實用資訊 教你正確配戴方法 (20:56)
文章日期：2020年01月23日
香港證實出現兩宗武漢新型冠狀病毒肺炎個案，市面出現搶購口罩潮，不少市民外出時亦有配戴口罩。方健儀一連兩日在社交網，分享佩戴口罩的正確方法，同時提供關於口罩的實用資訊，內容如下︰
近排主持醫療健康節目，不下一次討論選擇及佩戴口罩的正確方法，現撮要給大家參考：
一：常犯錯誤
1. 攞上手即戴？不！一定要洗手洗手洗手後才戴，否則雙手細菌留在口罩內困獸鬥，冇病變有病；
2. 只遮蓋口部？不！一定要口鼻齊遮，否則飛沫可由鼻哥窿吸入人體；
3. 戴罩後不時用雙手固定口罩？不！因為口罩表面已沾滿細菌病毒，雙手再接觸令污糟嘢不斷循環；
4. 食飯時口罩袋著（着）先？不！用過嘅口罩勁污糟，袋落袋會污染個袋，再用等如將污染物再放上口鼻，換過個啦；
5. 用完口罩就咁丟棄？不！要包好先丟，及放在有蓋垃圾桶內，否則細菌病毒隨處飛。
二：選擇口罩
1. 外科口罩（如圖示），三層隔膜，感冒或預防疾病時使用已足夠。
2. N95口罩，空氣污染時用，口罩密度非常高，佩戴後或會感到難以呼吸。
3. 棉布口罩，韓星廣為使用，能阻隔大型異物，但未能阻隔細菌病毒。
有家人、中同及網友反映，原來好多人唔識分外科口罩底面。我話：「唔係化？」直至剛喺又一城見到位清潔叔叔將綠色向內，白色向外後，我信了！除了表示驚訝外，不如盡我所能講解如何分口罩底面：
1. 外科口罩底面如何分？
- 先要了解口罩三層功能。內層吸力強，可吸水，令皮膚乾爽；中層作過濾；外層阻擋液體飛濺。如果反轉戴，反而會吸收周圍污染物，弄巧反拙；
- 通常用顏色分底面，顏色向外，白色向內。但如果底面都係白色，記得鐵線在上，風琴摺位向下就係外面，摺位向上係裡（裏）面，貼近口鼻，口訣係「外下內上」，唔好搞錯呀，詳情請收睇我條片。
2. 口罩一定獨立包裝好？唔一定！獨立包裝易於攜帶，但一疊放埋的口罩，如果存放得好，口罩都係乾淨的。
3. 口罩有冇到期日？唔一定！有人2003年買落大批口罩，17年後都未用完。醫生話，一般來說，口罩不一定有到期日，如果口罩存放了一段時間，可留意口罩是否存放於良好環境，有冇封塵。如果乾淨衛生，仍可以戴。
4. 口罩上有卡通公仔會否影響防疫功能？醫生意見係，採用合適嘅外科口罩，無需花巧，識得戴就能有保護作用。
我嘅意見係，而（依）家唔係講究美觀型格得意嘅時候，笠著（着）個罩無人認到你。不如慳返（番）啲錢，買啲平實有用口罩保護自己好過啦！
（即時娛樂）
在 Instagram 查看這則貼文
【買啱「媽屎」戴錯罩？】 . 上個戴口罩post一出，有家人、中同及網友反映，原來好多人唔識分外科口罩底面。我話：「唔係化？」直至剛喺又一城見到位清潔叔叔將綠色向內，白色向外後，我信了！除了表示驚訝外，不如盡我所能講解如何分口罩底面： . 1. 外科口罩底面如何分？ . - 先要了解口罩三層功能。內層吸力強，可吸水，令皮膚乾爽；中層作過濾；外層阻擋液體飛濺。如果反轉戴，反而會吸收周圍污染物，弄巧反拙； . - 通常用顏色分底面，顏色向外，白色向內。但如果底面都係白色，記得鐵線在上，風琴摺位向下就係外面，摺位向上係裡面，貼近口鼻，口訣係「外下內上」，唔好搞錯呀，詳情請收睇我條片。 . 上個post開放熱線問問題，我已經搵到醫生解答： . 2. 口罩一定獨立包裝好？唔一定！獨立包裝易於攜帶，但一疊放埋的口罩，如果存放得好，口罩都係乾淨的。 . 3. 口罩有冇到期日？唔一定！有人2003年買落大批口罩，17年後都未用完。醫生話，一般來說，口罩不一定有到期日，如果口罩存放了一段時間，可留意口罩是否存放於良好環境，有冇封塵。如果乾淨衛生，仍可以戴。 . 4. 口罩上有卡通公仔會否影響防疫功能？醫生意見係，採用合適嘅外科口罩，無需花巧，識得戴就能有保護作用。 . 我嘅意見係，而家唔係講究美觀型格得意嘅時候，笠著個罩無人認到你。不如慳返啲錢，買啲平實有用口罩保護自己好過啦！ . 完 . #host #medicalprogramme #tvprogramme #radioprogramme #mask #masks #surgicalmask #wrongside #stayhealthy #hygienetips #hygiene #方健儀 #akinafong #hkig #精靈一點 #rthk #fit開有條路 #hkopentv #cabletvhk