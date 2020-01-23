【有片睇】方健儀分享口罩實用資訊 教你正確配戴方法 (20:56)

方健儀在社交網分享關於口罩的實用資訊。（方健儀Instagram圖片及片段截圖 / 明報製圖）

香港證實出現兩宗武漢新型冠狀病毒肺炎個案，市面出現搶購口罩潮，不少市民外出時亦有配戴口罩。方健儀一連兩日在社交網，分享佩戴口罩的正確方法，同時提供關於口罩的實用資訊，內容如下︰

近排主持醫療健康節目，不下一次討論選擇及佩戴口罩的正確方法，現撮要給大家參考：

一：常犯錯誤

1. 攞上手即戴？不！一定要洗手洗手洗手後才戴，否則雙手細菌留在口罩內困獸鬥，冇病變有病；

2. 只遮蓋口部？不！一定要口鼻齊遮，否則飛沫可由鼻哥窿吸入人體；

3. 戴罩後不時用雙手固定口罩？不！因為口罩表面已沾滿細菌病毒，雙手再接觸令污糟嘢不斷循環；

4. 食飯時口罩袋著（着）先？不！用過嘅口罩勁污糟，袋落袋會污染個袋，再用等如將污染物再放上口鼻，換過個啦；

5. 用完口罩就咁丟棄？不！要包好先丟，及放在有蓋垃圾桶內，否則細菌病毒隨處飛。

二：選擇口罩

1. 外科口罩（如圖示），三層隔膜，感冒或預防疾病時使用已足夠。

2. N95口罩，空氣污染時用，口罩密度非常高，佩戴後或會感到難以呼吸。

3. 棉布口罩，韓星廣為使用，能阻隔大型異物，但未能阻隔細菌病毒。

有家人、中同及網友反映，原來好多人唔識分外科口罩底面。我話：「唔係化？」直至剛喺又一城見到位清潔叔叔將綠色向內，白色向外後，我信了！除了表示驚訝外，不如盡我所能講解如何分口罩底面：

1. 外科口罩底面如何分？

- 先要了解口罩三層功能。內層吸力強，可吸水，令皮膚乾爽；中層作過濾；外層阻擋液體飛濺。如果反轉戴，反而會吸收周圍污染物，弄巧反拙；

- 通常用顏色分底面，顏色向外，白色向內。但如果底面都係白色，記得鐵線在上，風琴摺位向下就係外面，摺位向上係裡（裏）面，貼近口鼻，口訣係「外下內上」，唔好搞錯呀，詳情請收睇我條片。

2. 口罩一定獨立包裝好？唔一定！獨立包裝易於攜帶，但一疊放埋的口罩，如果存放得好，口罩都係乾淨的。

3. 口罩有冇到期日？唔一定！有人2003年買落大批口罩，17年後都未用完。醫生話，一般來說，口罩不一定有到期日，如果口罩存放了一段時間，可留意口罩是否存放於良好環境，有冇封塵。如果乾淨衛生，仍可以戴。

4. 口罩上有卡通公仔會否影響防疫功能？醫生意見係，採用合適嘅外科口罩，無需花巧，識得戴就能有保護作用。

我嘅意見係，而（依）家唔係講究美觀型格得意嘅時候，笠著（着）個罩無人認到你。不如慳返（番）啲錢，買啲平實有用口罩保護自己好過啦！

（即時娛樂）