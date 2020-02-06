【傷後復工】滕麗名親述意外經過 斷肋骨插傷肺兼內出血 (17:50)

滕麗名今日跟周嘉洛一齊演出《開心速遞》，指當日受傷多得老公照顧。（鍾一虹攝／滕麗名Instagram圖片／明報製圖）

【今日直擊】滕麗名（阿滕）去年底到日本滑雪旅行發生意外入院，因而暫停無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》拍攝，今早阿滕返電視城正式復工，並與劇中兒子周嘉洛拍牀上戲。

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阿滕受訪時憶述當日受傷經過，她指去年12月28日在日本滑雪，滑雪場內的鋼鐵樓梯積聚冰塊關係致跣腳跌倒，「我隻手當時揸住滑雪板，塊板撞落肋骨，斷了左邊5條肋骨，有幾條斷了幾節，又插傷了個肺，內出血。好彩大難不死，內出血抽了2日，出血壓住個肺，個肺萎縮，縮了上去，影響講說話，講兩句就不夠氣，每一句都是我老公代言」。阿滕指老公要處理公事及照顧她，這段時間兩邊飛。

阿滕稱當時遇上武漢肺炎疫情嚴峻，故出院後留在日本靜養一星期才返港，「返香港才拆線會靚些，亦想找醫生繼續跟進情況。（現時傷勢進展如何？）好番好多，內出血問題已解決，要鍛煉個肺，肺功能會有一點受傷，要努力吹波波，現在已吹到3個波波，一般行走冇問題，但瞓低、起身、轉身有困難，傷5條肋骨要時間康復，半年內不能再碰到受傷，預算1年後才完全康復做運動。」

（即時娛樂）