孖名廚張錦祥意國拍節目 黃秋生呻攰爆 試過3日冇沖涼 (14:19)

黃秋生與名廚好友張錦祥（Ricky）為ViuTV主持飲食節目《究竟食咗乜》，前往意大利各區，展開美食之旅，品嘗當地正宗意大利菜，更深入介紹魚露、芝士和黑醋等製作過程。向來擅長將港式味道融入配方菜色的Ricky帶同港式調味料，在旅程中與當地人比賽廚藝，秋生充當評判。

談到拍攝趣事，秋生大呻很勞累，皆因兩星期的行程，走訪了十多個城巿，又住在偏遠山區的民宿，「每晚9、10時才到達民宿，累到試過3日沒沖涼，身體一陣味也照瞓。每天早出晚歸，行李基本沒拿過出來」。Ricky指此行才知道秋生的生活原來那麼健康和正常，10時便要睡覺。秋生則踢爆Ricky精力充沛，勞累了一天仍夜夜笙歌，有晚更飲醉在牆角睡著了，拍打又毫無反應，笑言以為對方中風。

至於新型冠狀病毒疫情持續，秋生直言不敢出街，早知在意大利不回來，「跟他們在山上牧羊好過！我已經留在家中吃了20日蘿蔔糕」。問他們有否研究抗疫食療？Ricky笑指自己用高酒精療法，40度酒精內服，70度酒精外敷。秋生表示：「我一個人3日飲2支清酒。（有否去撲口罩？）不需要，不是經常出街，而且我搵到SARS時期剩下來的20多個口罩。」

（即時娛樂）