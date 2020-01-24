【不要留言RIP】阿檸痛失最愛 鄒凱光：捱得過就大個仔 (21:08)

商台DJ薛晉寧（阿檸）的舊愛梁銘汶（Fiona）於情人節（2月14日）凌晨乘的士在沙田一場車禍中喪生。阿檸在社交平台撰長文悼念Fiona，她是最好的朋友、最深愛的家人，兩人自中學相識相愛，一起成長，中六時已有結婚計劃。後來兩人由情侶變回朋友關係，但他們仍互相支持。阿檸寫道：「在任何年月、任何空間、宇宙，你都是我最想娶的人，我的老婆。薛晉寧在地球上，一生只會有Obe這個老婆... ...再見老婆，遲點見。」他以「老婆」稱呼梁銘汶，亦自稱「老公」，令人心酸。

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阿檸是鄒凱光（灘叔）於電台最惜的人，今晚灘叔在社交平台給阿檸一句話：「捱得過就大個仔！」他又叫愛惜阿檸的朋友不要留言「RIP」，要給他支持。灘叔寫道：「上年八月生日，正值四面楚歌的我，對人性完全崩潰的時侯，你發過這個給我，我都係覆你嗰兩句『捱得過就大個仔！』同年十二月我又嚟睇你導演的舞台劇，你無啦啦台上多謝我呢兩句：『捱得過就大個仔！』其實這一年半載，你捱過一個比一個更大的考驗，已經長大了很多很多，但奈何蒼天認為還未夠！雖然是痛，但你仍然要愛下去，堅強好好活著，不要讓她擔心，永遠愛護她吧！就正如我們都愛你，願意靜靜地陪你走過這段艱難的路。『捱得過就大個仔！』各位愛惜他的朋友，不要留言RIP，給他支持，佢真係好需要我們的力量。#切膚之痛#電台多年最惜兩個人#無助是世上最無助的事#淚如雨下#真的老了」

（即時娛樂）