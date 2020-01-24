陸浩明節目內講香港是SARS源頭 連環出po道歉 (12:28)

由陸浩明與馮盈盈主持的《#後生仔傾吓偈》，一向深得網民追捧，可是日前播出的第487集，主題講到「防疫意識」時，陸浩明竟然錯講2003年SARS疫情，稱香港是病毒的源頭，因此引起網民不滿。

陸浩明昨晚連忙在社交平台道歉：「各位，真係唔好意思要講句sorry！我知道沙士源頭係來自廣州，大家截圖嘅一句，係因為當時我口快快講錯咗，其實之後我都有喺節目入面修正源頭來自一個廣州嘅教授，之後Fyy（馮盈盈）都有補充，節目入面我哋亦有提及，但之後大家再討論一陣好快就已經轉咗topic。令大家誤會係因為當時我嘅口誤，加上無即時做出適當嘅修正，令大家誤會，我再一次向大家講聲唔好意思。其實我意思是指沙士當年在香港『大型爆發』！！我會自己罰抄100次 『sorry我説錯了』，希望大家可以原諒本人當日嘅口誤。』」

陸浩明第一次道歉不獲網民接受，之後再重新發文：「再一次，同大家講聲唔好意思，對唔住！因為一時疏忽，口快過腦，喺節目講錯咗重要資訊，但當時掉以輕心，無即時糾正，令大家誤會，真係對唔住。之後如果小弟要提及重要資訊會更加小心！小心！小心！」

（即時娛樂）