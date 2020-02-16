【滯留蘇州自我隔離】終於結婚了 朱晨麗為何廣沛生B (16:18)

無綫花旦朱晨麗（朱朱）和緋聞男友何廣沛主演的《大醬園》，正在熱播中，2人「有情人終成眷屬」，朱朱在劇中嫁給廣沛，並為他誕下愛情結晶品！

結婚一日洞房後丈夫廣沛失踪，朱朱跟廣沛只能做一日夫妻，就要守生寡？朱朱只肯劇透少少：「只可以透露小滿（朱朱飾）幫楓少（何廣沛飾）生了個可愛BB，其他劇情大家自己追啦，因為疫情關係，好多人都留在家中追劇，我現在每天留在家不敢外出，劇中只拍了我生仔，沒有拍坐月，感覺好似在現實生活中體驗坐月，希望疫情快過去，社會恢復正常。」

談到拍產子戲，朱朱大讚幕後製作認真：「BB是道具，但造得幾可亂真，無論皮膚同毛髮，加上出世時血漿，好迫真。」完全沒有生B經驗的朱朱，事前上網睇片學習。朱朱笑指自己將BB抱在懷裏，相當感動：「真的眼濕濕，完全體驗到母親的偉大。」

因為疫情仍留在蘇州自我隔離的朱朱，做足市民責任足不出戶，日前情人節朱朱全日留在家中度過，約班粉絲在網上追劇，她開心說：「同fans在網上過情人節，都好難忘。雖然仍未播完，已經開始不捨得，拍了差不多五個月，同大家相處好開心，好有默契。」

（即時娛樂）