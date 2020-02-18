撐警朱庭萱指藝人9成是「藍」：警察連交友食飯人權都冇嗎？ (16:33)

晨曦及明星足球隊於2月16日跟警隊進行足球友誼賽，晚上警務處長鄧炳強、總警司謝振中等，齊出席晨曦明星隊晚宴，而當晚出席藝人包括成龍、曾志偉、譚詠麟、方中信、張智霖、林國斌、歐陽震華、盧惠光、羅鈞滿及衛志豪等，是次「警星飯聚」的短片與照片，在網上瘋傳並惹熱議。

撐警的朱庭萱（玻璃朱）昨天在facebook亦轉貼相關報道，她表示就算是抗疫期間都要吃飯，而警察和藝人都有權做朋友，她坦言藝人八﹑九成都是藍絲，只是不公開表態，她說：「其實嗰啲批評人哋抗疫其（期）間開心聯誼嘅人，唔通真係要長期愁眉苦臉憂廁紙憂米咩先有幫助咩？屋企屈得多唔病都變病啦，抗疫都要食飯㗎...最重要大家做好衛生就得啦！要樂觀定悲觀去面對事情，往往都會有不同效果。

而鬧人支持警察嗰啲，其實正常嘅人都一定會支持㗎啦！係少數唔正常嘅先會信埋啲假新聞仇警之嘛，有咩噉（咁）大驚少（小）怪呢‍？講真藝人八、九成都係藍㗎啦，好多唔公開表態唧（啫）。唔好成日因為黃人鍾意攪（搞）網上欺凌同黑色恐怖去滅人聲就當自己係大多數啦唔該！

#話人唔帶（戴）口罩嘅可唔可以親身示範點樣帶（戴）住口罩食飯唔該 #香港要多點正能量 #警察連交友食飯人權都無嗎」。

（即時娛樂）