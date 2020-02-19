沈殿霞逝世12周年 欣宜︰香港現在需要你的魔力 (12:47)

今日是有「開心果」之稱沈殿霞（肥姐）逝世12年的忌日，鄭欣宜在社交網上戴小時候跟亡母的合照，以英文寫了一封信給母親。她說︰「我想告訴你很多事情，有很多秘密想告訴你，看到你聽到最新的八卦消息時會眼睛發亮。我們將一起觀看很多節目，你一定會喜歡的！現在有一個名叫Netflix的平台，太好了。雖然...你可能要花點時間才知道如何使用它。我記得你曾經問過我，例如『BB，如何發送此電子郵件？』 ...看到發送按鈕嗎，媽媽？點擊...那個... 🙄你可能會成為那些Whatsapp轉發『長輩圖』的受害者，你會在電話裏問我是否已收到了它們。」

「看見我離開香港一個月到日本上課，你會傷心欲絕，但你也暗中感到驕傲，因為我不坐在家裏浪費時間，等着一些事情來。媽媽，那是你教我的，活到老學到老。」

「你離開我們12年了。許多人認為我應該克服了這件事，但我永遠不能克服失去你的痛，我怎能夠？你是所有人的靈感來源。我想，香港現在需要你的魔力。但猜猜怎麼了？我們總是可以通過你留下的工作再次找到你，你的音樂，你的電影，你的清談節目...再次感謝你為娛樂事業奉獻出人生。你確實是一個傳奇。」

（即時娛樂）