婚禮從簡屋企簽字結婚 莊思敏爆求婚當日差點同男友鬧交 (19:00)

39歲莊思敏去年9月在社交網公開與台灣珍珠奶茶店老闆Brian（楊秉逸）的戀情，異地戀發展未夠半年便決定結婚。莊思敏接受《明報》記者訪問時否認雙喜臨門，她表示受疫情影響，加上本身怕麻煩，婚禮會從簡，下月只在家裏進行簽字儀式，不會大排筵席，也不會穿婚紗。新型冠狀病毒肺炎疫情持續，她表示父母目前不在港，如疫情嚴峻，也不贊成他們來港見證自己出嫁，之後補回傳統斟茶儀式便可。由於台灣要曾過境內地、香港及澳門的旅客抵埗後須接受居家檢疫14日，莊思敏打算等疫情穩定後才到台灣，向未來老公的長輩斟茶及拜祖先。

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提到求婚過程，她說︰「幾個月前，我和Brian及他一班朋友去布吉旅行。Brian送上兩卡鑽戒，驚喜求婚。當日他計劃求婚，我們發生了小插曲，差點吵架收場。他事前訛稱要為朋友周年紀念慶祝，卻沒有和朋友夾好口供。剛巧我撞到朋友，打算一齊食飯，他就有些不高興，叫我推掉朋友的約會，差點破壞了大計。」莊思敏表示婚後會在台北定居，以後港、台兩邊飛工作。

（即時娛樂）