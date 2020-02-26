社交網出Po寫「煞景」惹議論 鄧麗欣：我不懂得隱喻 (23:03)

鄧麗欣（Stephy）跟組合MIRROR及ERROR部分成員，合作拍攝ViuTV劇集《男排女將》，近日她在Ig限時動態上載一張面前有10支香檳的照片，並在相下留言「咁高興係因為今日煞～景 #唔係煞科 #有點不捨 #我們的棕地 #力圖稱霸 #五十天 #開香檳 #繼續努力」，想不到因為「煞景」二字被錯誤解讀，引起網民議論，更有人留言鬧爆。

之後，鄧麗欣在微博撰文解畫，她說：「看見網上有不少評論的言語，所以我認為有必要解釋一下。通常劇組拍戲圓滿完成了，國語說法是『殺青』，而粵語講法則是『煞科』。就是一個重要的場景完成了我們會說『煞景』，這是從拍戲以來圈中一直的認知言語。而我絕對是一個心口如一的人，更不懂得什麼隱喻。作為一個藝人我深知言行的影響，所以感謝大家及時的提醒與批評，以後我會格外小心，如果這次造成大家誤會或感到不適，我深表歉意！」

「在這個非常時期，我明白大家心情會很低落，很沮喪，我也一直祈求不好的事盡快遠離我們。林林總總也許是生命的無常，唯愛能戰勝一切！最後期望疫情早日散去，大家注意防護！保重身體！」

（即時娛樂）