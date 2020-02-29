【曾做「藍」藝人】「深黃」王喜幸被踢出「紅色經濟圈」 (21:34)

曾任皇家香港警察的王喜，日前接受由梁泰來主持的商台節目《1圈圈 星光背後》訪問。一場反修例風波，不少娛樂圈藝人被「黃藍分家」，而被歸類為「深黃」的王喜，由5年前開始跟朋友合資搞另類遊的旅行社；近日王喜因客串港台節目《頭條新聞》嘲諷警方，惹來警務處投訴，令全城關注。

事實上，王喜於1992年入娛樂圈之前，曾經當差6年，熟悉警察運作。不過原來王喜在2014年的雨傘運動，曾因為內地有工作合約，而盡量避免捲入政治風波，惟到去年反修例運動，令他忍無可忍！

王喜在節目中說：「雨傘運動時，因為我有內地工作合約，怕會被標籤，當時的我，就形同今天的藍絲藝人。到2016年我因為黃安被踢出紅色經濟圈，我覺得是好事，一來我可以暢所欲言，二來亦不會牽涉於後期的追稅風波中，至於去年我這麼投入（反修例運動），就是我看到很多警暴！」

王喜1992年透過商台入行，於1995年入TVB主演劇集《緝私群英》的男主角，1997年開始，王喜連續3年獲選為十大電視藝人，《烈火雄心》系列更令他登上事業高峰。不少人以為王喜屬「迷雲黨」有高層照，但王喜表示，他雖然於商台認識陳志雲，但直至陳志雲在2011年「出事」後，2人才熟絡。節目中，王喜首次自爆陪伴陳志雲上庭後期，曾因被警方指他涉嫌恐嚇法官，一度被扣查搜屋。

（即時娛樂）