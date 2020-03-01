為健康決定退休 梅小青回顧40年電視圈生涯：無悔無愧 (22:21)

【專訪】有「金牌監製」之稱的梅小青（小青姐），投身電視圈40載，先後效力過亞視、無綫及Now TV，打造了不少經典作品，除《法證先鋒》系列，還有《今生無悔》、《原振俠》、《洛神》、《宮心計》及《公主嫁到》等，全部都有收視保證，《宮心計》當年更創下50點的收視紀錄。她也捧紅了不少藝人，如黎明、歐陽震華、陳豪、馬浚偉、蔡少芬、郭可盈、佘詩曼及鍾嘉欣等。對每位曾跟她合作的演員，小青姐說每位都喜歡，最著重演員品德的她，特別提到於《今生無悔》及《原振俠》合作的黎明，「他就算有多忙，都會先照顧好宣傳。他會先問我要哪幾日（宣傳），然後劃起，還要每次宣傳都會出席，並非拍完便算。之後他每次開演唱會，都會問我來不來看，又寄門票來，我覺得很有心」。她又與不少演員因合作建立出友誼，像陳豪、佘詩曼、蔡少芬及米雪等，其中跟米雪更是一拍即合，故她每次開劇都會邀請對方客串或參演。

入行後，小青姐由最初擔任助理編導，憑着努力成為「金牌監製」，直至早前決定退下奮鬥了40年的火線。小青姐指兒子劉鎮然知她工作搏命，一早已想她退下來，知她重返TVB後，也叮囑她要好好照顧身體，但她工作時便什麼都不會理，結果兩年前拍攝《宮心計2深宮計》時操勞過度以致身體透支，求診時發現患腦血管栓塞，曾在鬼門關繞了一圈，故被兒子「勒令」退休享福。「所以我拍《深宮計》時已計劃退下，將自己的心意放進了主題曲，就是『無悔無愧』」。為電視圈獻出了40年青春年華，小青姐直言很滿意自己的人生，入行至今有很多得著，最開心是得到家人的認同及讚賞，「當套劇好看時，我阿妹會跟人講『我家姐做的』，我父母又會說『我乞兒女做的』，很引以為榮」。

小青姐坦言決定退休非常難，最不捨得是一班跟她共同努力的團隊，以及合作過的演員。雖然到5月才正式退休，小青姐卻笑指自己未正式「收山」，現在已有人邀請她「出山」，但她暫不考慮；至於將來，要視乎是否能帶給她新的挑戰及更大的滿足感。談到退休後的生活計劃，小青姐稱不知道自己停下來會怎樣，因讀書畢業後便不停做，所以在這一年，她一步步讓自己的心理去適應，剛巧一對孖孫出世，她可以弄孫為樂。她還計劃與同為監製的老公兼戰友劉家豪去旅行，說到夫妻二人結婚38年恩愛如昔，小青姐爆他們維繫夫妻感情最重要的元素是浪漫……

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（即時娛樂）