【已自我隔離30天】突被取消訂枱 張寶華斥上海總會歧視 (17:40)

張寶華表示今早上海總會仍問她是否要訂翅，豈料之後卻指未能接待。（fb圖片）

身為上海總會會員的張寶華說：「到今日，我終於知道被歧視嘅感受！」（facebook截圖）

有線前新聞之花張寶華，早前跟黎芷珊和才子陶傑，乘坐「鑽石公主號」郵輪由橫濱回香港，上月初同船一名80歲老翁確診患上新冠肺炎，3人返港後自律地自我隔離；而黎芷珊隔離了一個月，日前出關慶祝54歲生日。

張寶華亦打算相約芷珊補祝生日，並在上海總會訂了枱，卻鬧出不快事。身為該總會會員的張寶華，突然被取消訂枱，令她有被歧視的感受。她在facebook上載WhatsApp對話截圖，並撰長文說：「早前上了『鑽石公主號』」，結果這艘船不幸成為了一個疫區。

我和朋友Maria Luisa Leitao（黎芷珊）在一月廿五日落船，之後在家隔離了十四天，沒發燒﹑沒咳沒喉嚨痛。我自己是上星期一，二月廿五日才上班，已經隔離了三十天。而衞生防護中心在廿八天後也聯絡了我，問我身體狀況，我說我很好，他們恭喜我，說廿八天是絶對安全了。

但是我聽何栢良醫生建議『社交隔離』，所以我警覺性比一哥高，所有朋友聚會一切推卻，保護自己﹑保護朋友。但老友生日，我第一次出門為她慶生，她不是別人，是跟我一齊走過死門關既（嘅）芷珊姐姐，佢話有傳媒老友知道我地（哋）久別重聚，想影張相；於是我訂了上海總會，我在電話上已經說明一切，對方還説：你們自我隔離成個月，真係有公德心！

今日十時對方還問我要不要訂翅，一小時後再msg（message）我説：不好意思，未能接待！

我短訊（信）問：是不是因為拍攝問題？對方回覆：因為老人家多，抵抗力低。

我莫名奇（其）妙！我不是病人！又不是帶菌者！上海總會是什麼意思呢？我嘗試打電話去了解﹑手提唔聽﹑總會知道我打去，我等左（咗）兩分幾種（鐘）都冇人聽我電話。

到今日，我終於知道被歧視嘅感受！

還有一點希望上海總會澄清，我是會員，你哋係咪以後唔歡迎我去食飯？我冇所謂，但請把會費回給我！ #上海總會」。

（即時娛樂）