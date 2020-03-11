首度挑戰SheShe情慾戲 溫碧霞讚對手陳漢娜比男演員溫柔 (19:48)

溫碧霞（Irene）、陳漢娜等主演的新片《墮落花》下月上映，溫碧霞與陳漢娜在戲中有場SheShe情慾戲，對兩人來說都是個大挑戰。首次跟女演員拍親熱戲，溫碧霞坦言有點尷尬，但投入了角色後就沒想那麼多，還讚陳漢娜比男演員溫柔。

回憶開工首日就拍攝這場重頭戲，溫碧霞說︰「演員本身很被動，想不到第一日就拍這場戲。拍任何場面都準備就緒，先拍這場戲反而更好，有那種疏離感覺。我一向認為，同性戀題材的經典電影如《斷背山》、《春光乍洩》等都非常出色，始終人是感情動物，一旦愛上了，未必會理會性別、世俗眼光，若日後再拍類似題材，我樂於接受挑戰，丈夫也對我的選擇百分百支持！」

陳漢娜首度在大銀幕與同性親熱，她說︰「導演事前沒跟我作過心理輔導，我和Irene也沒協議會吻她什麼部位。劇本沒有描述得那麼仔細，純粹要我吻吻她的手，以及身體的傷痕。埋位前，我也沒問過導演會怎麼拍，一來我與導演互相信任，其次我甚少會透露自己太多想法，就讓導演去拍自己想拍的東西。他沒有喊cut，我便隨住感覺演下去。」陳漢娜坦言為電影配音時看到畫面，她也嚇了一跳，沒想過會那麼激。她說︰「配音時，要扮回惜Irene的『啜啜』聲，有點尷尬！」

（即時娛樂）