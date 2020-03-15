【指王菲演《原振俠》冇表情】梅小青起用黎明拍劇惹爭議 (17:45)

66歲的梅小青（小青姐）日前接受商台訪問，小青姐拍過無數經典劇，和她合作過的藝人紅星亦相當多，天王黎明是其中一位。黎明於1991年拍《今生無悔》爆紅，事實上，小青姐早於1988年的《飛躍霓裳》及1989年的《回到唐山》開始，已起用當時還未走紅的黎明，到40集長劇《今生無悔》以黎明孭重飛，她亦想過會有反對聲音，小青姐說：「始終黎明是歌手身分拍劇，會被人質疑為何不用回自己人。」

之後兩人再合作《原振俠》，小青姐還披露女主角之一李嘉欣，是由黎明搭路聯絡：「嘉欣是黎明找來的，《原振俠》好多大星，但大家都好配合，度期無困難。最難忘是要求王菲重拍，事關第一次拍完，覺得她沒有什麼表情，阿菲也爽快答應重拍，怎料出來效果也是一樣無（表情），之後我才了解，大家就是喜歡王菲這種感覺。」

有不少傳聞指無綫多「山頭主義」，高層間的鬥爭，好比小青姐作品《宮心計》。小青姐於2012年曾與丈夫劉家豪離巢，當年有傳她跟戲劇組高層曾勵珍不和。

小青姐表示當時過檔now，是聽從兒子意見，再沒經濟負擔後嘗試外闖。至於她和珍姐的關係，她說：「我這份人只記人的好，沒有不和。不過，我應該不是阿姐最惜的一個，因為有時我想開的創作，未必得到阿姐批准，亦要開一些不是我最想拍的題材。適逢當時now找了我很多次，人工、職位、自由度等都好大，那我就想去試。」

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（即時娛樂）