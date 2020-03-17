【回歸《開心速遞》】龍璟風係人定鬼？ 監製保密：隨緣… (22:10)

原本昨晚播映的「女戰士之心結」，有龔燁（張景淳飾）扮水手服女戰士的情節，但臨時被抽起。（TVB網上視頻截圖）

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》深受觀眾歡迎，今年1月4日起更是一星期播足7日。劇集播映以來，有不少角色離開，亦有不少新面孔加入，離開又回歸的也有不少，像Venus（鄺潔楹飾）、秦博思（馬貫東飾）、賀碧雲（李綺雯飾），稍後由陳浚霆飾演的大龍生私生子龍璟風（風少）也會歸隊，近日亦已現身電視城開工。

風少是《開心速遞》早期的重要角色，以「鬼魂」身分出現，他因車禍喪生，鬼魂住在熊家；後來陳浚霆跟無綫終止合作，故風少在劇集第130集後被消失；近日有傳陳浚霆回歸《開心速遞》劇組，飾演三太的兒子。今日呂慧儀在社交平台上載劇組跟單文立慶生的照片及短片，看到陳浚霆的身影，原來他已低調開工。今次陳浚霆是以新角色登場，還是繼續扮鬼魂？《明報》記者向監製林建祥查詢，監製大賣關子，只說：「隨緣…研究中…應該會係人唔似人…鬼唔似鬼嗰啲…」

翻查資料，劇集第205集講述風少在車禍未死，只是靈魂走失，蘇醒後他忘記了熊家眾人，被大龍生送到外國醫治。估計風少到外國醫治後，現在康復返港，但他是固定角色？還是像秦博思「閃現」一集？則有待公布。

日前播出第817集「熊家有四妹？」就出現新角色，去年在香港電影金像獎獲頒「專業精神獎」的劉允（魚頭允）演熊樹根（劉丹飾）的師弟。魚頭允當年是TVB武術組，故監製林建祥聯絡提出邀請，他說自己久沒看到這位前輩演出，今次邀得對方幫手很開心。至於魚頭允的角色，是客串還是偶爾出現，監製同樣表示隨緣。

至於昨晚第818集原本播映「女戰士之心結」，預告有龔燁（張景淳飾）cosplay扮水手服女戰士的情節，卻臨時被抽起，改播圍繞以熊心如（蘇韻姿飾）為主線的「消失了的青春」。林建祥解釋是因為涉及公仔的版權問題，故臨時抽調，他笑說不關張景淳的事呢！他指該集有需要補拍一些鏡頭，最後是否播映由公司決定。

（即時娛樂）