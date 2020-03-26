【終極Big boss成謎】《法證IV》總監製梅小青：唔係張頴康 (23:56)

《法證先鋒IV》播映結局篇，此劇於周一（23日）播映的第26集直播收視達36點，打破無綫近6年劇集單集收視紀錄，大結局要再破紀錄無難度。第28集劇情講秋姐（謝雪心飾）被殺害，家希（李施嬅飾）失去秋姐傷心欲絕，還要親自為她解剖，觀眾也陪著落淚。剛由加拿大返港的李施嬅正接受家居隔離14天，她乖乖在家中看自己的演出，接受《明報》電話訪問時說自己也睇到喊，這是劇裏其中最期待的一場戲，挑戰性較高。

《法證IV》周五（27日）大結局，無綫安排壓軸宣傳活動，全劇總動員出席偏偏欠施嬅，皆因她在隔離中，不能外出故只有獨自在家中睇大結局，她說希望劇集舉行慶功宴。早前有劇透已爆Michael（張頴康飾）是Big Boss，多宗兇殺案跟他有關。今晚播映的第29集劇情，Emma（張曦雯飾）發現哥哥Michael是兇手，她到警局自首，製造機會讓Michael及時脫身逃往外地。想不到Michael沒有離開，執意要妹妹Emma一起走，他襲擊高靖（朱晨麗飾），見她中刀躺臥在血泊中... ...當然高靖沒有死！大結局是Michael變得喪心病狂，綁架Emma要殺害她。

故事發展原來張頴康並非最後的操控者，劇集總監製梅小青接受《明報》訪問爆終極劇透。她笑說：「Big boss今晚（第29集）已經知道是誰（張頴康），明晚大結局會出現終極Big Big Boss！是曾在劇中出現過的主演者之一，當事人都不會知，因為劇本無寫。各演員都好想知道是誰。我細佬問大結局安排，我都無講呀！」雖然Big Big Boss身分未揭，據無綫的劇情介紹，大結局會有小丑出現。根據劇情介紹內容：「海邊長堤，法證、法醫、重案組又再接報到場，發現了四具排列奇異、身穿小丑裝束的屍體！眾人凜然無懼，勢要將更離奇、更詭異的案件一一破解！」《法證》系列的前3集也有小丑出現，記得《法證先鋒III》 大結局的畫面，兇案現場有3個小丑屍體; 今次《法證IV》同樣留伏線！

（即時娛樂）