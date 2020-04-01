【樂觀心態】張達明分享7年抗癌之路 感激發哥吳鎮宇鼓勵 (16:09)

張達明近日接受香港開電視節目《是敢的》主持人梁梓禧（前名梁奕倫）訪問，將於星期日播出，內容圍繞他的演藝經歷及長達7年的抗癌之路。

張達明於2011年因為鼻腔出血求醫，短短一星期便確診患上鼻咽癌，當時還堅持演出舞台劇，並未告知身邊人，到被爆去醫院接受電療，朋友才知道這件事。他說：「要多謝吳鎮宇，他捉我去看各種各樣的醫生，有一次在一個醫生那裏見到發哥（周潤發），做了比較熟的朋友；過了幾年，在另一間醫務所見到他，又是鎮宇捉我去的，發哥說『你有空跟我去跑步，試一下』，剛好就在我家附近，後來發哥說是長跑，他就算去了哪裏拍戲也要跑，有時候還會遙距訓練，要我交功課。」達明從500米開始，現在可以跑3公里，他指這些不在於運動量，而是當下那種不放棄的心情。

張達明樂觀表示：「我得到的東西很多，以前喜歡自己寫劇本自己做，子華叫我做棟篤笑，我就試試看；然後我又想，不如想一個三個人做的劇本，就找到子華、鎮宇和我；後來想到全香港沒有試過男女一起做，又打友情牌找吳君如，到現在都沒有人破我的紀錄，只有我們做過男女棟篤笑，這些都是動力。我現在病，可以告訴大家，就是不要太害怕，要找一個動力給自己，那種動力是任何你喜歡的東西，你要找到一個特別的角度去看這個世界，所以我不怕癌症。」

（即時娛樂）