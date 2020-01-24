高層次次話將有好角色 張松枝因一句對白劈炮離開TVB (17:18)

張松枝早前在ViuTV劇集《二月廿九》中飾演的「辰叔」被網民激讚，他接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，回想16歲時入行當模特兒，拍下過千首卡拉OK的MV，試過一天拍4個MV，日入過千，可惜當年愛買衫又愛蒲，加入TVB後的人工又不高，剩錢不多。

因劇集《茶是故鄉濃》而成為TVB的「御用二世祖」，張松枝說早年演奸角爆騷，收入還可以，直至2008年結婚後便開始有離巢的念頭，每次都為了高層一句「之後有好角色」才留下來。他說︰「後來公司政策令合約轉變，收入根本維持不到生活。」

2012年，張松枝決定離開，原來與某位助理編導找他演只有一句對白的路人角色有關。他說︰「我沒幻想過當主角，做到二線便心足，但後來角色的戲分愈來愈少。那PA說監製很想我演那角色，收到劇本後卻發現角色連名字也沒有，只有大伙兒喊的一句對白『你好快啲還錢』，我決絕不接，對公司再沒期望。」

張松枝的太太是林峯的化妝師，張松枝感激太太支持他離巢，以及對家庭的付出。他說︰「我覺得我害了她，如果她沒跟我結婚，她的化妝生意會更好。我失意的那段日子，家裏很多支出都是她負責。作為男人，我欠了她很多，希望將來可以補償吧﹗」

（即時娛樂）