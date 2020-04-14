【專訪】拍劇鬥騷鋼條身形 張振朗蔡思貝嫌未夠弗 (21:43)

張振朗與蔡思貝繼劇集《踩過界》後，於《機場特警》再度合作，兩人不但鬥戲，還齊齊鬥弗！張振朗於劇中盡騷其健碩身形，一度被街坊懷疑他的弗爆身形是真還是假，他說：「講真，有很多方面可以改進，例如操到整個身形再大一點，個胸亦不夠大，下次拍劇要再除衫，我一定會將條線推得再高些……」第二次擔正男主角，張振朗坦言「豁條老命」演出，亦多謝監製讓他演一個囂張的角色，「因為囂張真的很難演，跟本身性格相反，囂張亦不是討好的事，觀眾可以一開始就不喜歡你，幸觀眾不反感，已經很滿足」。

蔡思貝亦不輸蝕，為演出操至鋼條身形，全身「零」肥肉。蔡思貝笑稱，她已不記得今次是否拍劇以來最辛苦一次，因為這幾年每部劇都拍得很辛苦。「我在角色上都是演些較強悍的女仔，每套劇都要花很多力量去演，但這套劇在體能上，我自覺真的不足夠，雖然中學時玩過三項鐵人賽及跑越野賽，但力量上沒有爆炸力，即使有盡能力去操，但拍完《鐵探》後，無奈已沒時間準備，這是可惜之處。下次再有機會演這類角色，我希望再挑戰，在體態上能展現另一個蔡思貝給大家睇」。

張振朗近年受TVB力捧，奈何事業發展屢遇阻礙，他主演的《堅離地愛堅離地》與《牛下女高音》因「安心事件」播映無期，《機場特警》疑因警民關係緊張延後推出，兩年內拍下5部主演劇集，有3部出事，因而被封「地獄黑仔王」。不過，張振朗的好運氣愈來愈多，先是《牛下》獲「解封」並成為台慶劇，《機》劇有不錯收視，他又在台慶頒獎禮獲得「飛躍進步男藝員」。性格樂觀的他表示：「好似有點撥開雲霧見青天，我覺得是過程中怎樣去看，可以不開心去應對，亦可抱學習心態去面對。張繼聰經常和我說，這是一個修練，這兩年我經歷了這麼多不如意的事，現在已經很實淨，再遇上什麼難題都覺得是小事……」蔡思貝則說自己跟張振朗相反，較情緒化，偏向負面……

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（即時娛樂）