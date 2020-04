郎朗孖老婆「四手聯彈」 碧咸跟球迷視像對話 (13:41)

next

百變天后Lady GaGa與世界衞生組織(WHO)、Global Citizen合作的8小時馬拉松慈善騷《One World: Together At Home》,已於今日香港時間凌晨2時開始,Lady GaGa打頭陣自彈自唱《Smile》,而艾頓莊(Elton John)亦自彈自唱《I'm Still Standing》,並由好友碧咸(David Beckham)與「碧咸嫂」維多利亞介紹下登場,此外,碧咸還與小球迷以視像對話。

中國知名鋼琴家郎朗則與比他年輕12歲的德韓混血兒吉娜愛麗絲(Gina Alice Redlinger),在家中表演四手聯彈,兩公婆均是鋼琴好手,彈奏時十分投入且默契十足。

金像女星珍妮花赫遜(Jennifer Hudson)獻唱名曲《Memory》,示範「巨肺」唱功;另一位美國天后Taylor Swift,亦亮相慈善騷,並唱出《Soon You'll Get Better》;壓軸出場是由Lady Gaga﹑Celine Dion﹑失明男高音Andrea Bocelli合唱《The Prayer》。

(即時娛樂)