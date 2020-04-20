【最新消息】金像獎取消實體頒獎禮 5月6日網上公布賽果 (15:26)

新冠狀病毒肺炎疫情持續，大型活動因此被迫延期或取消，當中一年一度的電影盛事「第39屆香港電影金像獎」，早前金像獎協會主席爾冬陞宣布今年取消實體頒獎禮，頒獎日期亦未能在原定的4月19日舉行。至於採用什麼形式舉行及宣布賽果，經過協會會員2個月來的商討和研究，爾冬陞今日接受電話訪問，他表示大會決定於5月6日下午3時，由他一個人透過三個平台（facebook、IG及YouTube），直播公布賽果，頒獎禮的舉行時間，仍要視乎疫情發展再作決定。

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爾冬陞坦言一直希望舉行網上直播，當中涉及一些問題而被迫放棄，「有112位候選人，他們分佈各地，包括內地和台灣，又涉及人力和技術上的問題，所以決定本月底有票數後盡快公布，至於怎樣頒獎給得獎者，要待疫情結束和限聚令之後，有幾個時間可以選擇，例如在明年40周年金像獎頒獎禮舉行記者會公布入圍名單記者會時，同時間舉行，又或者舉行頒獎禮前一日在紅地氈舉行，但還未有決定，要睇疫情和交通問題。」

今年沒實體頒獎禮，雖然沒有轉播費和贊助收益，但小寶表示損失不算太大，透露過去金像獎頒獎典禮製作費過千萬，今年因為一早決定煞停實體頒獎禮，不想亂花公帑，所以今年香港電影發展基金，雖然增加撥款至900餘萬元予金像獎協會，但都沒有花光，將用剩的歸還給政府。小寶說：「頒獎禮因反修例風波而移師九展舉行，但之後又發生新冠肺炎，其實金像獎協會今年的工作量大好多，最終決定取消實體頒獎禮後，個多月前已停用很多製作組員工，目前辦工室只得4名員工，盡量減低支出。」

小寶透露在網上直播公布賽果，本來都想大規模舉行，邀請嘉頒一齊來公布，但會聚集很多工作人員，而為了保障所有人的健康，保險公司又不受保，才一切從簡，由他一人作代表，用20分鐘來公布。而為了堅守保密原則，會在公布前一刻才開票： 「以往會計師會在文化中心舉行頒獎禮當晚，才將票數交到大會手上，今年會在公布前一刻先開票。」

（即時娛樂）