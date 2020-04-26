【專訪】疫情打亂事業計劃 張建聲認窮：不會轉行 (22:08)

現年37歲的張建聲，入行9年有不少緋聞，大家的焦點似乎都放在他的感情生活上；其實，他一直在事業上打拼，就算因疫情打亂陣腳，亦從沒想過轉行，皆因他非常熱愛演戲！好像早前他參與ViuTV劇集《打天下》演出，被武師踢中鼻、嘴流血，也沒抱怨半句。

張建聲初入行時，拍過多部三級片，直到在網劇《反黑》中飾演「招積」一角引起很大迴響，演技獲讚之餘，並成功洗底。他說自己不奢望獎項，但求演好角色，贏得觀眾共鳴，「之前演『招積』一角曾經受歡迎，觀眾給我掌聲，但我覺得自己未企穩，只是虛火，還有很多要學，周潤發、廖啟智、郭富城都浸了很多年才爐火純青」。

去年張建聲參與6部電影演出，以及為一隊說唱組合執導MV，可是因新冠肺炎疫情肆虐全球，他今年的電影計劃要推遲外，疫情爆發前他斥資6位數跟兩友人開設的製作室，亦急急轉型自救。「製作室原本是提供場面作拍影片、廣告場景，疫情爆發後幾乎全行停工，現在轉做共享辦公室，相信要過一、兩年全球復蘇才可回本，我希望屆時變回拍攝場景，可以借給大學生拍畢業作短片，為電影圈做點事，培育下一代」。

早前他在社交網貼出自己推着手唧車的照片，因而傳出他在疫境下轉行謀生，張建聲指該照片純粹是開玩笑，自己從沒想過退出娛樂圈，「我好鍾意演戲，已洗濕個頭，不會轉行」。不過，亦因為這張照片，朋友們紛紛送暖，令他感受到患難見真情。「其實我很窮，哈哈！現在靠積蓄，慳慳哋還可以，我趁這段時間開會度劇本，等疫情過後便出招」。是次疫情也啟發張建聲要積穀防饑……

欲知專訪內容，請留意明天（4月27日）明報娛樂版。

（即時娛樂）