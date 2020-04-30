【結束8年婚姻】45歲陳德容與富商老公離婚 不涉第三者 (13:10)

當年憑主演瓊瑤電視劇《梅花三弄》走紅的45歲台灣女星陳德容，2011年閃嫁地產富商王贊策，惟兩人於去年8月簽字離婚，結束8年婚姻。據台灣傳媒報道，陳德容透露跟前夫是和平分手，指對方是個好人，兩人再見亦是朋友，希望外界別因此去打擾對方。至於離婚原因，她坦言與前夫價值觀不同，加上她多在內地工作，與前夫長期分隔兩地，聚少離多，成為離婚導火線。

宣布離婚前一天，陳德容在facebook留言︰「人不是幸福時才想到感恩，而是懂得感恩時才會幸福！#願你遇到的人都是溫暖的」陳德容的家姐陳雅容透露妹妹離婚主因是兩人聚少離多，各有各世界，慢慢發現做朋友比較好，離婚絕對沒有小三、外遇等問題。她指兩人冷靜溝通後決定和平分開，保持朋友關係，至今仍有聯絡。陳雅容說妹妹跟王贊策沒財產或贍養費問題。被問到是否沒生小孩難維繫婚姻，她透露兩人本來就抱住順其自然的態度，兩邊父母亦很開明，沒有在生小孩上給壓力。

消息公開後，陳德容昨夜在facebook上載跟母親的合照，留言︰「謝謝生命中每一次最真實的相遇❤️。#公主不缺白馬王子 #做自己的女王 #家人是永遠的支持 #新的開始 #請多指教」

（即時娛樂）