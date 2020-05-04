【舞蹈是我的初心】郭富城率百位舞者周六舉行網上慈善騷 (11:57)

郭富城在ig留言表示以他的慈善基金名義，舉辦一個網上慈善演唱會。（ig截圖）

郭富城將於5月9日（周六）下午5時舉行「郭富城鼓舞．動起來網上慈善演唱會」。是次演出是郭富城跟「健康．旦」合作，當日全球免費直播。

城城今日凌晨在社交網回應此事，他寫道：「面對著嚴峻的世紀疫情，大家心情都很沉重，而這個疫情引發出的民生問題，也極其嚴重，包括失業率高企、店舖倒閉、市面蕭條，我看到這些情況，內心很難過，而政府的舒（紓）困措施，又未能惠及我身處的演藝界，包括同我並肩作戰多年的舞蹈員和電影幕後工作者，他們很多都是處於失業困境，因此我希望能付上一點棉（綿）力，以我的慈善基金名義，舉辦一個網上慈善演唱會，為他們籌募一些抗疫舒（紓）困經費，以解燃眉之急！

同時我亦希望給大家一點鼓舞的訊（信）息，發放正能量的表演，希望疫情早日過去，大家重回生活正軌。今次這個網上慈善演唱會將於5月9日下午5時全球網上直播，我會聯同我的舞蹈團隊傾力為大家表演一小時。為全人類打氣，為香港打氣！」

城城屆時會聯同100位舞蹈員演出，並傾力唱跳1小時，是次全數善款將不扣除任何開支，透過「郭富城國際關愛慈善基金」分配予各個合資格的專業舞蹈員及電影業界基層工作者，而是次籌款受惠對象，先以舞蹈員和電影幕後基層為主，城城說：「舞蹈是我的初心，我必須要支持！而電影業內不少工作者，也對我愛護有加，所以先列入第一階段的關顧群組。」

今次召集龐大舞蹈團隊，過程亦甚具意義，他說：「今次集合接近100名舞蹈員同心抗疫為慈善，也很有意義和壯觀，因舞蹈界有不少人已經轉行，甚至有人因傷而未能再跳舞，但是，只要他們仍承認自己是一個『舞者』，都可以出一分力，為香港以及全球華人打氣。」同時向來孝順的城城表示，希望在母親節前夕，向天下的母親送上祝福，提醒子女在母親節當日，要對偉大的母親表達敬意。

（即時娛樂）