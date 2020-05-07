【唱埋插曲】倉底劇《殺手》播映有期 李佳芯有望「解凍」 (21:27)

「視后」李佳芯去年6月在Ig甫文呼籲香港人登記做選民，加上在微博留言「有時候，扭曲了的不是世界、是人心」惹怒了內地網民；雖然李佳芯曾澄清有關「港獨」的指控，但傳她已被內地封殺，無綫只好作出調動，她被飛出兩部新劇《BB大晒》及《踩過界II》，女主角分別改由岑麗香與張曦雯頂上，而她主演的《殺手》及《愛美麗狂想曲》就變成倉底劇。

不過，李佳芯有望「解凍」，近日有消息指《殺手》會接《飛虎之雷霆極戰》棒播映。據維基資料顯示，《殺手》將於6月29日至8月7日（逢星期一至五晚上9時30分）播出，故事講述喬星（陳豪飾）、閻武（黎耀祥飾），一個是如日中天的神級殺手，一個是風光不再的潦倒殺手，兩人卻有着共同敵人，聯手復仇令他們結下不解緣。「殺手獵人」的出現卻威脅着整個殺手界，殺手、清道夫、經理人悉數出手拆解危局。殺手界外的單親媽媽向茜（李佳芯飾）、一樓一鳳姐淑嫻（江美儀飾），也因與喬星、閻武的感情被捲入危機……喬星為解決殺手獵人，竟導致閻武之女重傷昏迷。閻武為向女兒交代，必須殺喬星；喬星為了向茜，必須活下去。兩代殺手之王，最終走向了沒有退路的對決……

據知，李佳芯還首次獻唱劇集插曲，這亦是其第一首個人作品，走出「雪櫃」見眉目；不過，亦有指《殺手》播映有期是試水溫，如果口碑好、內地網民亦接受，李佳芯便可以正式「解凍」。

（即時娛樂）