【終極斷捨離】藍奕邦跟環球約滿：大家有緣無分 (22:20)

藍奕邦今天在社交網貼相並撰長文，宣布與環球唱片已約滿，結束6年來的賓主關係：「不知不覺間，我跟環球唱片已經約滿，在此衷心感謝環球過去六年的無限支持、關心和包容。

慨嘆一句，大家有緣無份（分），2014年一簽約不久身體與情緒就開始出問題，那一年大家好不容易才順利推出我在環球唯一一張專輯《撫愛》，並捱完所有宣傳工作，之後我就一直躲在幕後與病魔搏鬥。現在幸好大步欖（檻）過之際，卻是道別之時。

感謝你們上上下下所有同事一直不離不棄，我休養期間你們為我守候、打氣之餘，亦盡力保護了我，令我免卻很多不必要的打擾，得到需要的空間去打理好自己。我是令我非常動容的。

尤其是老闆Duncan，多謝你一直賞識我的才能，和在我最差的時候給我最好的關懷和緩（援）助，未來我繼續會視你為良師益友。我相信，如果當時沒有停下來，環球是會繼續給我最好的，大家亦會繼續開開心心地開工拼搏。

這張舊照，是攝於六年前加盟公司的記者招待會，我努力地表現得似眉飛色舞，但實在身體已經非常不適到差點就喊停整個記招，擔心第一次就出師不利，怕得要死。

現在回想，或者其實一個sign，冥冥中原來註定了，it wasn't meant to be。

過去六年，一場大病令我從內到外，都改變了太多太多，樂壇甚至社會生態也經歷了一個又一個轉變。過往一年尤其是，我再對自身和世界有更多覺悟與認知，更清楚知道未來想成為一個怎樣的自己。

現在，我需要的是向前走，並發掘新景象，在一個可以無後顧之憂地忠於自己的取態立場的空間，省去潛意識的自我審查機制，去代表香港人做到最能表達自己和真正前瞻的藝術創作。歌，我一定會再唱。舞台，我也一定會再上。但這些發生前，我更要先設立好一個對味的新模式，才能造就真正具意義的『歸位』。

同時，疫情未正式完結，社會氣氛仍動盪，在充滿未知數的現在，更需要讓自己感受一下難能可貴的自由和新世界的可能性。

各位環球舊同事請保重！抱歉大家真正合作的日子實在太少，亦曾經要你們為我憂心，但我希望你們回想我這些年努力走出困境到現在真的康復起來，也會替我高興吧！多謝你們為我做過的一切！江湖再見！ #藍奕邦歸位 #終極斷捨離」。

（即時娛樂）