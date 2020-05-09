【阿嬌離婚】賴弘國前妻遭冒認留言畀鍾欣潼...... (17:15)

鍾欣潼（阿嬌）與台灣醫生丈夫賴弘國閃電式結束14個月婚姻，令人驚訝﹗賴弘國的前妻趙筱葳（Ivy Chao）昨天才在社交網霸氣揚言「才不管別人發生什麽事」，豈料晚上卻瘋傳以其Instagram名字「weicutey」開設的微博戶口發文。

自稱是賴弘國前妻Ivy的微博帳號「weicutey」發文指「我和賴先生是於2014年相識相戀2016年登記結婚，這段婚姻關係僅維持半年就以彼此祝福收場，不是我不愛他了，而是我無法忍受男生出軌偷吃......你的痛，你的難過，我都懂。」文尾更標籤了阿嬌的微博戶口名字。

Ivy知道後，立即在Ig澄稱︰「我也是暈了。冒牌的我上微博熱搜？只怪自己不夠紅，哈哈哈哈哈🤣﹗早上花好多時間登入微博，謝謝很多人特地翻牆提醒我。其實微博那個假的帳號『weicutey』已經冒充我很久了，聽說之前還騙過錢，真的很過分，但我也無可奈何。（曾向微博檢舉，但說要有相關證據😔）知道實情的朋友請幫我檢舉他，『IvyChaoTw』微博帳號才是真正的Ivy Chao﹗別人的幸福誰也干涉不了，不要再消費別人了😡，願大家都好 。」

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（即時娛樂）