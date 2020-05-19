【新搞作】崔碧珈孖職業籃球員網上教英語 歡迎網友提問 (21:01)

崔碧珈早前從美國返港，完成隔離後，重新投入工作；繼日前偕李日朗及Joe Junior演出《抗疫慈善音樂會》，今日在網上公布新搞作，就是聯同南華籃球隊球員Tommy（朱亮）在網上教大家地道英語。

崔碧珈留言：「想同大家分享呢兩個月我喺香港抗疫期間嘅生活，除咗繼續學習，自我增值，同時亦都默默每日拍攝視頻，儲定貨。今日終於開咗我人生第一條YouTube Channel喇哈哈，將來會有更多唔同題材嘅視頻俾（畀）大家睇。今次首先同大家介紹相入面，身高接近兩米，就係我《崔碧珈。每日英語》嘅拍檔，『香港南華職業籃球員』Tommy教我哋講地道英語。喺拍攝過程中，自己既係從中免費學習新知識，獲益良多之外，亦希望分享比（畀）大家，等你哋透過輕鬆快樂嘅環境，睇完之後同我一齊學習英語。我哋嘅目標係每日上載俾（畀）大家輕鬆學英語，如果有什麼特別想學習，例如詞彙或者發音，可以喺下面留言，下次我會幫大家整理一下。#我終於搵到有人高過我細佬 #我身高174cm我細佬190cm #呢刻嘅心情實在係太激動了 #辛苦晒台前幕後嘅工作朋友」

（即時娛樂）