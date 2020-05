next

第73屆康城影展原定5月12日至23日舉行,王家衛執導的《花樣年華》4K修復版,本安排在今日(5月20日)的「康城經典」之修復單元中,進行全球首映,以慶祝影片上映20周年,可是受到新冠肺炎疫情影響,影展未能如期舉辦。

王家衛旗下的澤東電影,今日下午5時20分在微博分享一張王家衛珍藏的《花》片開機日照片,相中的梁朝偉及張曼玉穿著戲服,在路邊大牌檔吃飯,並留言「花樣年華首映二十周年 #獻出一張導演珍藏開機日照片。時光荏苒,不變花樣年華。Are you going out tonight?」不少網民表示期待着電影重映。

《花樣年華》於2000年在康城首次亮相,男主角梁朝偉憑此片榮膺康城影帝,藝術指導張叔平、攝影師杜可風和李屏賓獲頒評審團技術大獎,以表彰電影卓越的藝術成就。

