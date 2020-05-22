【人大立港區國安法】王喜刪fb帳戶 暗示家長帶孩子移民 (17:35)

十三屆全國人大三次會議今日開幕，議程包括人大常委會提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》。據草案文件資料，香港特別行政區應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制，強化執法力量，加強維護國家安全執法工作。中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責。

王喜今日下午在YouTube上載新片，示範刪除facebook帳戶。他說︰「我從來沒想過拍片教大家做這件事，原因大家也很清楚，人大宣布有個草案，將在香港設立國安機構。為安全起見，我接受了我律師朋友的強烈建議，會先刪除我的facebook戶口。」王喜自嘲其facebook帳戶內容應已被有關人士備份，相信自己走唔甩，但仍希望大家可以遠離這些有機會發生的不幸，而他今天決定刪除facebook的原因，是因為覺得它不安全。

王喜在片尾說︰「我要向過去多年曾透過facebook畀個Like我，鼓勵過我、跟我分享過生活點滴、聽我埋怨過、一齊笑過、一齊開開心心，甚至五毛、藍絲鬧過我，多謝你們在facebook陪我過了寂寞的晚上，facebook也帶給過我們很多開心的回憶。不過，開心的時候特別快，我們是時候要在facebook上面講拜拜。希望大家可以選一條安全，可以生活下去的路。這條路，在彌敦道、南京東路也好，什麼也好，希望大家可以安安全全，先不要想太多未來的事，當下這刻最緊要安全，然後要部署究竟如何生活下去，找一個比較安全的地方跟你們的小朋友過未來。其他的事，就留給留在這裏的人做吧﹗」

（即時娛樂）