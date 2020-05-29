【思行‧思齊】伍家謙為龍鳳胎改中文名 盼仔女明辨是非 (18:47)

伍家謙透露昨天為龍鳳胎取了出世紙，今午他在社交網宣布仔女的中文名。（ig圖片）

無綫前體育主播伍家謙4月時升呢做老竇，太太Betty為他誕下龍鳳胎。伍家謙今午在instagram公布仔女的中文名，他坦言為一對仔女改名，想了超過50個組合，但當中遇到不少問題，包括他本人不滿意，或者風水師傅指筆劃不對，平衡了多個考慮後，伍家謙公布囝囝改名叫思行，囡囡改名叫思齊。

伍家謙再解釋：「#怪獸仔，取名思行，自《論語‧公冶長第五》。意思係希望阿仔無論未來做乜，都必先思後行。我做嘢嘅理念係唔駛（使）太過瞻前顧後，就正如出處嘅原句：『季文子三思而後行。子聞之，曰：「再，斯可矣。」』連孔子都認為諗兩次就夠，但係諗過先做，依然係重要嘅；

#怪獸女，取名思齊，自《論語‧里仁》。「子曰：『見賢思齊焉，見不賢而內自省也。』」希望阿女向好嘅人好嘅事學習，從而成為一個更好嘅人。」

伍家謙透露昨天已為仔女取出世紙，他說：「尋（噚）日終於攞埋出世紙，鬆口氣嘞。以『思』作為阿哥細妹嘅連繫，望於亂世之中，佢哋可以透過思考保持清晰頭腦，懂分黑白，明辨是非；兩個嘅英文名都以"A"起首，就純粹咁橋啫。記住，開心健康，善良正直，比考A考第一重要太多。成長於今日香港唔容易，但條路再難行，爸爸媽媽都會陪你哋一齊行。

關於改名，其實仲有個小型隱藏關卡嘅。話說諗名嗰陣，我突然諗到佢哋可唔可以同我有番些少關聯呢？爸爸同仔女嘅名一般唔會重複用字，咁就惟有喺意思入手。我叫家謙，一提到謙字，就例必膽拖君子；思行思齊俱出自《論語》，其中一個原因，就係《論語》係四書之中論君子最多嘅一部。另外，李白又有首詩叫《君子有所思行》呢，嘻﹗Btw，兩條友仔個睡姿一樣嘅。」

（即時娛樂）