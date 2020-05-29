【港區國安法】香港文化演藝界發聲明支持 成龍汪明荃阿倫有份聯署 (20:26)

香港文化演藝界聯署發聲明支持「港區國安法」，當中包括阿倫（左起）、汪明荃及成龍。（大會提供/資料圖片/明報製圖）

全國人大會議表決通過訂立「港區國安法」立法的《決定》草案，香港文化演藝界今日聯署發聲明表示支持，聯署名單包括成龍、汪明荃、林建岳、鄺美雲、霍啟剛、曾志偉、楊受成、黃百鳴、向華強、阮兆輝、高志森、莫華倫、吳思遠、陳小春、譚詠麟（阿倫）、王祖藍、鮑起靜、惠英紅、鍾鎮濤、曹永廉 、陳寶珠、陳靜、陳友、戴蘊慧、鄧敏英、丁羽、方伊琪、肥媽、江華、蔣志光、苑瓊丹、白茵、八両金、楊明、莊思敏、莊思明、祝文君、呂頌賢、楊證樺、姚瑩瑩、顏仟汶等。

香港文化演藝界關於支持國安立法的聲明：

「對於全國人大決定就香港國安問題立法，我們作爲香港文化演藝界的一員，有以下聲明：

——充分理解維護國家安全對香港至關重要，支持全國人大就香港國安立法所作的决定。

——期望全國人大常委會制定的相關法例，在堵塞國家安全漏洞的同時，亦能保障業界正常的創作自由和發展空間。

我們懇請有關部門能和社會各界充分溝通，釋除疑慮。我們也呼籲香港社會各界以此為契機，增進包容理解，讓香港重回文明法治的正軌，重新出發。 2020年5月29日」

（即時娛樂）