《那些我愛過的人》節奏明快 林文龍中佬魅力 陳自瑤省鏡 (00:53)

《那些我愛過的人》有型男林文龍與索女陳自瑤的演出。（電視截圖）

《那些我愛過的人》第2集，黃翠如與連詩雅飾演兩姊妹，前者是做保險經紀的單親媽媽方樂汶，連詩雅則演婦科醫生方書文。7年前的一宗交通意外，臨盆在即的樂汶質疑老公阿輝（翟威廉飾）出軌，他爆出軌對象是姨仔方書文，指對方主動勾引。夫婦爭吵時將車煞停在路中間，結果釀成車禍，阿輝送命，原本懷雙胞胎的樂汶只能救回一個女兒。意外後，樂汶沒追究妹妹是否勾搭阿輝，但心中有刺，姊妹關係變得疏遠，書文成為勾引姐夫的嫌疑人。樂汶又以為書文曾做第三者，搶同學Angela（趙頌茹飾）的男友David。

第2集已迅速解疑團，原來賤人是阿輝，他侵犯書文兼且將責任推卸在她身上，她啞忍不敢告訴家姐。樂汶從好友兼上司Sabrina（陳自瑤飾）口中得知，書文被Angela冤枉搶男友，第三者其實是Angela。姊妹間的誤會有機會解開，劇情推進的節奏算明快。

《那些我愛過的人》有現任的亞視副總裁林文龍做男主角，52歲的林文龍散發中佬魅力，他飾演的姜煜誠對住車禍身亡的太太的深情、跟劇中女兒做對手戲時變型爸，還有以拳館老闆身分冧客簽單，瓣瓣掂！

此劇的索女也很養眼，陳自瑤飾演的保險公司女高層是城市驚艷，首集的火辣辣紅色泳裝外，第2集做女強人又穿運動裝露小蠻腰，宅男睇到暈得一陣陣。連詩雅演醫生角色又cool cool哋，靚女本色好吸引。女主角黃翠如雖然「師奶仔」款，她的傻氣都幾可愛！

（即時娛樂）