【寫信給17歲的自己】麥明詩回首愛情路成績攞10D 曾經歷被背叛 (00:06)

28歲的「十優港姐」麥明詩,去年放棄做無綫「親生女」,改簽一年一騷的「綠葉約」,轉投顧問公司擔任商業顧問。近日她接受陳思銘的「dear 17 challenge」,寫了「給17歲麥明詩的一封信」,除了談學業,還分享昔日的感情事。

「Thank you Samuel Chan 陳思銘 for tagging me to join the #dear17 challenge:給17歲麥明詩的一封信

如果人生所作的每個抉擇,都可以無限『回到上一頁』,你大概不會像現在般矛盾不安吧?

你好,17歲的麥明詩,當面對升學、愛情等等人生課題時是否感到困惑呢?怕做錯決定而令自己猶豫不決嗎?

這一年,你完成了曾經視為『人生最大挑戰』——會考。直到今時今日,我仍為你努力得來的成績感到自豪。但成績只是bonus,更重要是你在過程中努力過、學習過,得到的遠遠比成績單上的分數多;這,或許不是你現在可以體會的到。

很多人羨慕你有拔尖的捷徑,猶如坐上了『人生勝利組』的直通車,既不需要面對A-level這隻洪水猛獸,亦可以直入本港大學心儀學系。但你心知最希望的還是入讀夢寐以求的英國劍橋大學,不過劍橋法律系倒不是有成績就能穩入。到底要聽身邊人的勸喻升讀中六直入本地『神科』?還是堅持挑戰自己赴英國寄宿學校唸(念)高中,過關斬將去考獲劍橋大學入學資格呢?

讓我以『過來人』身份(分)告訴你吧!人是永遠不會知道甚(什)麼最適合自己,追夢的路上少不了跌跌撞撞。請你相信我,不要懼怕嘗試,勇敢地邁出腳下那一步吧!誰可以確保人生的每一個抉擇都是正確?世上沒有絕對的對與錯,只需知道,成功來自每天小小的超越,你不能超越每個人,但你能不斷超越自己!

多謝你當時決意到英國升學,不怕困難地重新適應一個完全陌生的學習環境、再經歷另一個公開試GCE,這可能是一條較艱辛的路。回想起,當初入讀寄宿學校、認識英國文化、學習獨自生活,也曾經鬧出不少笑話,過程中有笑有淚。你更會重新體驗到追求知識的樂趣,對不同領域事物長出好奇心,為你塑造了今後的自我價值和人生觀。

令17歲的你困惑的,還有愛情吧。如果以學業考取10A計算,你的愛情我想最多只有10C,甚至10D吧。你曾經將必須『成功』、『開花結果』從學業套用到愛情身上,最後辛苦了自己,辛苦了你愛過的人。

相愛不易,相處也難。要明白每段關係都不能計算能否開花結果,你更應該將之視為一段讓自己更堅強、更認識自己、更認識人性的旅程。你也許會經歷被人被背叛、被傷害的痛,但請不要心有不甘,也不要抱怨對方。善待別人就是善待自己。敢於愛、敢於嘗試、敢於承認自己的軟弱,這才是成長。愛情的最終目標是學習去愛,不要害怕失去而不肯付出,因為愛一個人不一定要擁有,但擁有一個人就一定要好好去愛他、珍惜他!

人生之所以精彩,在於將來充滿無限可能性,等著你一步步去探索。不要為別人忘掉自己,不要被困難所折服;要毋忘初衷,要一如既往。謝謝這一切,讓今天的麥明詩擁有了過去10年一幕幕精彩的回憶。

2020年的麥明詩,敬上」

(即時娛樂)