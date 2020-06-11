【花旦變爛片王】關寶慧曾患躁鬱 靠朋友及信念走出陰霾 (17:12)

關寶慧接受香港開電視節目《是敢的》主持人梁梓禧訪問，分享她由初出道的力捧花旦，淪為電影「爛片王」，繼而患上躁鬱，跌進人生低谷的經歷。

關寶慧於1990年演藝學院畢業，出道便被無綫選中拍攝處境喜劇《我愛玫瑰園》，劇中飾演顏國樑的秘書，既沒對白、也沒戲分，於是發揮小宇宙去「搶鏡」，「每當有鏡頭拍到我，我就脫鞋、睡覺睡到流口水，做一個壞的秘書，終於有一日編劇發現我，寫一條故事線講我跟雷宇揚發展，那時候開始受歡迎，在劇中成為很多人留意的一對」。

關寶慧往後受無綫力捧，拍過《大頭綠衣鬥殭屍》、《獨臂刀客》及《射鵰英雄傳》等重頭劇，直至1990年代中，她不甘由主角淪為三線演員，於是頻頻推劇，其後轉戰大銀幕，可是卻成為她口中的「爛片王」，「一個很大的遺憾，4年演藝學院戲劇系學習，卻要拍爛片，大製作又輪不到我，當時的心理完全不平衡」。

關寶慧後來患上躁鬱，常常打牌紓緩情緒，最嚴重時連麻將也沒打，常常在家睡覺，幸好獲身邊很多朋友照料，尤其是劉喬方（前名劉玉翠）不時前來探望，「好像探老人院，她很好，不時安慰我，話我很適合做這一行，叫我不要放棄」。最終，她憑朋友的支持及個人信念，於2001年成功克服病患，走出躁鬱。

（即時娛樂）