【媽媽滿意湯洛雯】已見雙方家長 馬國明：我年紀都唔細... (12:46)

馬明表示和靚湯有共識，若被拍到拍拖便會認戀情。（鍾偉茵攝）

【今日直擊】馬國明和湯洛雯（靚湯）公開認愛後，全城熱話，不少網民及藝人都留言恭喜。馬明今晨如常返將軍澳電視城為《BB大晒》開工，馬明大方受訪，談到他和靚湯在ig貼同一張相，承認情侶關係，馬明說：「發展緊，發展緊啦﹗（好多人祝福你哋？）多謝大家祝福。」談到照片頗有心思，「獨角獸」蹺實「小馬」，狀甚甜蜜，馬明說：「呢個佢（靚湯）整嘅，佢好鍾意獨角獸，小馬我諗大家都明啦，但張相影咗好耐嘅，我哋之前有共識，幾時畀人影到就幾時講啦，所以我哋都好隨緣。」

期間豹哥（單立文）路過，並上前恭喜馬明拍拖：「喜事嚟嘅，恭喜你。」馬明尷尬回應：「唔好玩我啦，豹哥﹗」豹哥搞笑稱：「乜嘢玩你啫，咁係應該恭喜嘛。我睇住咁多個...依家好似拋咗錨，定下來，恭喜你。」

問到「湯馬戀」是否發展了一段時間？馬明說：「最近嘅事，我同佢拍完《心理追兇Mind Hunter》後，唔係好多聯絡，直至最近唔知點解好自然咁傾返偈，傾下傾下好似幾啱傾喎，可以發展下。」

談到他們被拍到拍拖時表現淡定及神態自若？馬明說：「我哋冇乜嘢，之前有共識，幾時畀人影到就幾時講啦﹗你話無啦啦自己講就好奇怪，好似做新聞咁，我哋都有共識。我哋都冇避忌，喺公司成日食飯，大家都開緊工，但係隔離廠，如果心水清嘅，都會奇怪點解我掉低我劇組嘅人，佢又掉低佢劇組嘅人，然後兩個人食飯，之前冇乜人問，咪繼續囉，從來都冇避忌。」

馬明續說：「依家大家覺得幾啱發展，所以有共識，如果大家唔明確時，梗係唔會有呢個共識，大家係時候隨時講得，我年紀都唔細，我從來唔會呃大家，睇下幾時到嗰個位就會講。」

問到是否已見雙方家長？馬明坦白表示：「我見過佢爹哋媽咪，佢亦見過我爸爸媽媽，食過飯。（媽咪滿意靚湯？）佢都幾鍾意佢（靚湯），我帶過佢返家食飯。」

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（即時娛樂）