【戥閨密拍拖開心】岑杏賢盼湯洛雯馬國明開花結果 (18:16)

【今日直擊】湯洛雯（靚湯）與馬國明爆出戀情，身為靚湯閨蜜的岑杏賢（Jennifer）表示事前並不知情，都是從新聞才獲知消息：「我不會嬲，替他們開心也來不及，收消息的時間不重要，最緊要是知道他們在一起，其實靚湯之前說過有些事想講我知，但她最近好忙，未得閒講，不知是不是指這件事呢？」

馬明透露跟靚湯約會時，曾不避忌在公司餐廳食飯，Jennifer表示未撞見過他們，不過靚湯新歡是馬明不感稀奇，大讚兩個外表好襯：「知道她跟馬明拍拖，是替她開心，女的是靚女，男的是公認筍盤，希望他們不止是拍拖，可以有長遠關係，開花結果啦。」

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（即時娛樂）