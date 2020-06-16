【專訪】黃翠如認被老公蕭正楠縱：佢唔會改變我任何嘢 (22:06)

黃翠如於新劇《那些我愛過的人》中飾演方樂汶，因一宗車禍變成單親母親，與繼子和遺腹女兒相依為命，跟方書文（連詩雅飾）是一對自小有誤會的親姊妹，角色相當沉重，對當時處於新婚蜜月期的她可算是一大挑戰。翠如坦言今次是從演以來遇過最痛的角色，在親情和愛情上所經歷的都很苦澀，會不停喊，「相比以往演過的角色複雜很多，拍攝時心情真的很沉重。湊巧拍這套劇前休息了兩年多，期間我去了上堂，人生也有所轉變，這些成長的經歷助我很好地進入角色」。

翠如坦言婚前婚後有不同領悟，「以前不明白愛情為何要結婚，但結婚後便知道，當你覺得人生什麼都沒有，衰到貼地的時候，原來身邊還有個人陪伴住，這是婚姻才會有的感覺，當大家互相許下承諾一刻，你會覺得二為一體，從此分不開」。一臉幸福的翠如，笑指她與老公蕭正楠沒特別相處之道，對方放任她去做自己喜歡的事情，「他縱我，多過我縱他，他不會改變我任何嘢，所以我們一路的相處都很舒服」。

升呢成為「蕭太」的翠如指婚後拍親熱戲無特別限制，但事前會通知老公，慶幸大家都是演員會明白，「不過我們通常都不會看對方的親熱戲，哈哈。（何時再升一級做媽咪？）隨緣，不會有計劃，我是一個喜歡跟衝動走的人，計劃是用來改變的」。

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（即時娛樂）