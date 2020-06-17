【專訪】跟麥美恩勁合拍 許文軒朝金牌司儀目標進發 (19:19)

無綫娛樂新聞男主播許文軒（Edmond），曾參加全球華人新秀歌唱比賽，跟陳偉霆同屆，後來他加入娛樂新聞台當主持起步，在娛樂圈默默耕耘14年，慢慢獲公司賞識，又遇到好拍檔麥美恩，憑緋聞情侶檔的形象入屋。今年Edmond以個人姿態主持音樂清談節目《我們的音樂時代》，他表示下個目標，是朝住金牌司儀進發。

Edmond透露前年已自薦做這個清談節目，由籌備、邀嘉賓、找拍攝場地、剪片，全程一腳踢，期間他又擔心節目難產。「終於等到節目播出，感覺好夢幻！我曾經有包袱，擔心觀眾嫌清談音樂節目好悶，結果見到網友留言讚賞，有口碑就開心，沒有收視壓力」。

Edmond表示跟麥美恩合拍：「只要有錢搵，我和Mayanne（麥美恩）就合體，去年我們跟鄧智堅、戴祖儀合作《粵講粵㜺鬼》很有火花，今年節目會添食，但因疫情延期開拍。」追問他和麥美恩感情發展？Edmond笑言已澄清緋聞10次，只是沒人相信是假，若麥美恩嫁不出，他會否做對方的好歸宿？Edmond睜大眼問：「咁爆？哈哈。」

欲知專訪內容，請留意明天（6月18日）明報娛樂版。

（即時娛樂）