遺憾未能見證龐景峰成長 錢小豪靠「殭屍」重拾父子情 (14:02)

錢小豪日前擔任梁梓禧（Roland）主持的香港開電視節目《是敢的》嘉賓，16歲首度擔任電影男主角的他，分享了在娛樂圈生活點滴，還細訴與囝囝龐景峰的父子情，遺憾當年未能陪伴對方成長，盡顯鐵漢柔情一面。

錢小豪自小愛習武，更因看罷史泰龍的電影，令他14歲毅然輟學，膽粗粗去打擂台，又參加邵氏武術訓練班，展開了銀色旅途。16歲便當上電影男主角，自言當時「一嚿飯」，對電影圈什麼都不曉，只憑自己摸索竅門。其後於1985年憑電影《殭屍先生》爆紅，接踵而來接拍了一系列的殭屍片，他坦言拍到厭倦：「4、5年來都是拍這類片種，覺得自己很沒用，個人好厭倦，導演好像忘了讓我去演其他角色。」為求逃脫殭屍，錢小豪寧衝出香港，到台灣拍文藝片、到內地演反派，至千禧年代，他更轉戰幕後發展。

經歷兩段婚姻的錢小豪，自言是個不浪漫的男人，而人生中的遺憾，是未能看着兒子龐景峰成長，他說：「景峰2歲開始就很少跟我見面，很難見證他的成長，就算見面也有限制，一星期只能見2小時，所以很多事情也沒跟他說，他的成長，對於我來說是一片空白，直至他出國讀書，我更加少跟他聊天和來往。」

曾以為會失去這段父子情的錢小豪，因為一套內地的殭屍電影《生化藥屍》，令他們重拾父子情，他謂：「電影找了兒子飾演我的年輕版，拍攝過程中，難得有半年的相處，他不斷叫我爸爸，聽到真的開心到喊。」

現時錢小豪跟龐景峰合作了3部電影，而且在剛剛拍攝的電影中，2人飾演師徒，難怪錢小豪大叫溫馨：「感觸良多，兩父子可以合作，要珍惜這段緣分、難能可貴。」

（即時娛樂）