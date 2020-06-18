林德信細細個見過阿Lam倒立 黃天翱伙拍老婆阿妹開騷 (20:30)

林德信、Dear Jane將於本周六（6月20日）晚上參與lululemon的網上瑜伽音樂盛會《Feel The Flow Yoga & Music Show》，林德信將聯同品牌大使黃嘉凝（Rebecca Wong）示範半小時的Inside Flow瑜伽課程，Dear Jane隨後會進行音樂演出。

原來，Rebecca是Dear Jane主音黃天翱（Tim）的妹妹。除了妹妹外，Tim的太太楊洛婷當晚更會擔任大會司儀。一家人上陣，Tim說︰「能夠與家人及朋友一起在這前所未見的時刻為大家帶點正能量是非常重要。我們在抗疫期間找到另一種享受這個城市和生活的方法。我和太太有時會帶住女兒Tanya到郊外遠足、探索香港不同的離島、踩單車或到海灘游泳等，以保持健康的身心。」今年的國際瑜伽日撞正是父親節，楊洛婷說：「今年去享受父親節大餐之前，我會叫Tim及Tanya陪我練習瑜伽拜日式及做一些伸展運動。」

林德信有10幾年瑜伽經驗，他被問到有否和家人一齊做瑜伽時說︰「嫲嫲與媽媽都是瑜伽導師，我小時候已見過爸爸（林子祥，阿Lam）做倒立等高難度動作。有時候，我們會相約練習瑜伽，分享心得。」

（即時娛樂）